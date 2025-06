Teatro San Carlo stasera il recital di Luca Salsi Al piano Nelson Calzi

Stasera, il prestigioso Teatro San Carlo di Napoli si anima con un evento imperdibile: il recital di Luca Salsi al fianco del maestro Nelson Calzi. Un viaggio musicale tra lirismo, introspezione e dramma, che attraversa il tardo Ottocento e il primo Novecento, promettendo emozioni intense. Non perdere questa serata unica, un’esperienza che lascerà il pubblico senza parole, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei grandi concerti napoletani.

Luca Salsi è il protagonista del prossimo recital in programma al Teatro di San Carlo per la Stagione di Concerti 2024-25: venerdì 6 giugno alle ore 19 sarĂ sul palcoscenico del Lirico di Napoli accompagnato, al pianoforte, da Nelson Calzi. Il programma intreccia lirismo, introspezione e dramma in un percorso musicale che attraversa il tardo Ottocento e il primo Novecento. Apre con quattro romanze di Francesco Paolo Tosti, tra le piĂą note del suo repertorio: “L’ultima canzone”, “Non t’amo più”, “Sogno” e “L’alba separa dalla luce l’ombra”. Segue il “Notturno”, op. 70 n. 2 di Giuseppe Martucci, pagina pianistica di intensa cantabilitĂ e atmosfera rarefatta, ponte ideale verso i “Tre sonetti del Petrarca” di Franz Liszt, sintesi tra parola poetica e scrittura pianistica che restituisce l’universo del Canzoniere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it