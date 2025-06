teatro morlacchi la stagione più bella

Il Teatro Morlacchi di Perugia si appresta a vivere una stagione indimenticabile, un vero e proprio trionfo di arte, passione e umanità. Dopo aver raggiunto un incredibile traguardo di 100.000 spettatori in tutta Italia, il nuovo cartellone promette emozioni uniche, con protagonisti giovani talenti e storie esemplari. Come sottolinea Brunello Cucinelli, questa è la stagione più bella di sempre, perché porta nel cuore del pubblico il calore e la forza della famiglia teatrale.

"Per la prima volta abbiamo raggiunto 100.000 spettatori con le nostre produzioni in tutta Italia. E ora c’è la nuova stagione del Morlacchi: da quando sono presidente del Teatro Stabile dell’Umbria, da 25 anni, questa per me è la stagione più bella, perché ricca di giovani e di umanità". Nelle parole di Brunello Cucinelli c’è tutto l’entusiasmo appassionato per il nuovo cartellone del teatro perugino, svelato nella tradizionale serata conviviale a Solomeo. Mercoledì nel borgo c’erano davvero tutti (tra i tanti la sindaca Ferdinandi con Pierini, la Governatrice Proietti con Bori, il prefetto Zito, il questore Sallustio, il cardinale Bassetti) in un inno alla forza identitaria del cultura, alla magia del teatro che ogni sera rinnova il patto con lo spettatore, personaggio invisibile ma fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it