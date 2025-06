Teatro Goldoni il bar caffetteria Palcoscenico riapre i battenti | la gestione a Filippo Brandolini del Chioschino di villa Fabbricotti

Dopo un importante intervento di restyling, il Caffè Palcoscenico, il bar del prestigioso Teatro Goldoni di Livorno, riapre le sue porte sotto la gestione di Filippo Brandolini, già noto per il Chioschino di Villa Fabbricotti. Situato nel cuore della città, al civico 59 di via Mayer, questo storico locale, un tempo caserma Rimediotti dei vigili del fuoco, si prepara a tornare a essere il punto di ritrovo preferito per artisti e visitatori. Il futuro del palco è tutto da scrivere…

il tempo di rimettere tutto a nuovo e poi, a un anno dalla chiusura, riaprirà finalmente i battenti il Caffè Palcoscenico, ovvero il bar del teatro Goldoni posto al piano terra della struttura al civico 59 di via Mayer che un tempo ospitava la caserma Rimediotti dei vigili del fuoco.

