Teatro arte e natura tre eventi a giugno per l’anteprima del Fol in Fest | il programma

Teatro, arte e natura si uniscono in un emozionante tris di appuntamenti a giugno, anticipando il folto programma del Fol in Fest. Tre eventi imperdibili nella settimana finale di giugno, promossi dai quattro comuni più “alti” della provincia di Piacenza: Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere. «Con questi tre eventi –...

Tre eventi tra teatro, arte, natura e cultura, previsti nell'ultima settimana di giugno, come anteprima del Fol in Fest, la rassegna della montagna promossa dai quattro comuni più "alti" della provincia di Piacenza: Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere. «Con questi tre eventi –.

In questa notizia si parla di: Eventi Teatro Arte Natura

