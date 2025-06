Tau Altopascio | sfida decisiva contro Montebelluna per Under 15 e Under 17

Domenica 8 giugno alle ore 16, il Tau Altopascio si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e determinazione, sfidando il Montebelluna in due incontri decisivi per gli Under 15 e Under 17. La storica compagine trevisana, nota anche per aver lanciato campioni come Aldo Serena, rappresenta un avversario di grande valore. Gli Under 15, i "Giovanissimi", sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e successo.

Domenica 8 giugno, alle ore 16, due impegni fondamentali per le giovanili del Tau Altopascio. Entrambi contro il Montebelluna, compagine storica della provincia di Treviso che ha dato, tra l’altro, i natali all’ex attaccante di Inter, Milan, Torino e Juventus (per ricordare le principali) e della Nazionale, Aldo Serena che debuttò a San Siro nel 1978, in un Inter-Lazio 4-0, segnando il suo primo gol in serie "A". Gli Under 15, "Giovanissimi", affronteranno in casa il team veneto nel triangolare che vede protagonista anche la compagine sarda del Sassari che, nella circostanza, riposerà . Il primo obiettivo, che era quello del superamento del primo triangolare, è stato raggiunto: con entrambe le categorie il club amaranto è tra le prime sei squadre in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tau Altopascio: sfida decisiva contro Montebelluna per Under 15 e Under 17

