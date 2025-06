Tarquinia incontri Estivi con la letteratura | Evelina Proli alla Biblioteca Cardarelli

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e della scoperta, con incontri letterari imperdibili a Tarquinia. Domenica 8 giugno alle 18, presso la Biblioteca Cardarelli, Evelina Proli ci guiderà tra le pagine del suo nuovo romanzo “L’odore della salvezza”, un viaggio intenso nei legami familiari e nel passato, in un evento che promette emozioni e riflessioni profonde. Non mancare!

Tarquinia, 6 giugno 2025 – Domenica 8 giugno alle 18, alla biblioteca comunale "Vincenzo Cardarelli" (via Umberto I, 34) si terrà il secondo incontro della rassegna estiva "Librando", promossa dalle associazioni culturali aderenti al Patto per la lettura con il sostegno del Comune di Tarquinia. Evelina Proli presenterà il suo ultimo romanzo "L'odore della salvezza" (Morellini 2025), che esplora la forza dei legami familiari, il peso del passato e la possibilità di rinascita mostrando come, anche nelle circostanze più buie, la salvezza può assumere forme inaspettate, e ricordandoci che, a volte, è necessario perdersi per ritrovarsi davvero.