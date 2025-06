Tariffa puntuale dei rifiuti Bollette più comprensibili Risparmi per le famiglie

Con l’arrivo dell’acconto Tarip 2025 ad Altopascio, le famiglie possono finalmente beneficiare di una bolletta più chiara e trasparente, grazie al nuovo sistema di calcolo puntuale basato sui conferimenti reali. Questo innovativo metodo, che utilizza i sacchetti con tag Rfid, premia il corretto conferimento e permette risparmi concreti. Scopri come questa rivoluzione tariffaria può migliorare il tuo bilancio familiare e rendere la gestione dei rifiuti più semplice e sostenibile.

In arrivo l’acconto Tarip 2025 ad Altopascio. Si tratta della prima vera bolletta con il nuovo sistema di calcolo puntuale (basato sui conferimenti del rifiuto non riciclabile seguendo il numero dei sacchetti con tag Rfid previsti per ogni nucleo familiare), dopo la sperimentazione del 2024. A differenza degli anni scorsi, quindi, l’acconto 2025 comprende tutta la tariffa base, che si compone anche del numero dei sacchetti assegnati per ogni nucleo familiare: questo significa che nel saldo che arriverà dopo il 31 dicembre 2025 (dopo aver conteggiato i sacchetti di non riciclabile effettivamente esposti durante l’anno) saranno addebitati soltanto gli eventuali sacchetti conferiti oltre la soglia prevista per il nucleo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tariffa puntuale dei rifiuti. Bollette più comprensibili. Risparmi per le famiglie

