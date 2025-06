Tappi per le orecchie a 500 euro olio d’oliva a 1500 euro cioccolata a 400 euro | Asia Argento tentatrice al minimarket di Money Road – IL VIDEO

In un’inedita sfida tra tentazioni irresistibili e prezzi stellari, Asia Argento si trasforma in una tentatrice d’eccezione nel nuovo show Sky "Money Road". Tra oggetti di lusso e prelibatezze esotiche, i partecipanti devono resistere alle suggestioni di un minimarket situato nel cuore della giungla malese. Un’esperienza mozzafiato, dove il desiderio si mescola al valore e ogni tentazione ha un prezzo da capogiro... Riusciranno a mantenere il controllo?

Ieri, giovedì 5 giugno, nel secondo episodio del nuovo show Sky Original “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ” a tentare i 12 partecipanti all’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa è arrivata Asia Argento, nei panni della titolare di uno speciale minimarket collocato nel cuore della giungla malese. Sugli scaffali, tra le altre cose, tappi per le orecchie da 500 euro, olio extravergine d’oliva da 1500 euro, una barretta di cioccolata da 400 euro, una spazzola da 500 euro. Missione compiuta, per Asia: al suo market i partecipanti hanno speso 3200 euro, tolti dal montepremi finale del gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tappi per le orecchie a 500 euro, olio d’oliva a 1500 euro, cioccolata a 400 euro”: Asia Argento tentatrice al minimarket di “Money Road” – IL VIDEO

