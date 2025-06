Tananai torna con il singolo BELLA MADONNINA | una dichiarazione d’amore leggera e notturna alla sua Milano

Tananai torna con il singolo "Bella Madonnina", un omaggio notturno alla sua amata Milano. Disponibile dal 6 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio, questa canzone leggera e coinvolgente cattura l’essenza di una notte indimenticabile, tra sogno e nostalgia. Scritta e prodotta dallo stesso artista, "Bella Madonnina" è un viaggio musicale che vi farà riscoprire l’incanto della città meneghina. La melodia e le parole vi trasporteranno nel cuore pulsante di Milano.

Esce oggi 6 giugno 2025 “BELLA MADONNINA”, il nuovo singolo di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records SrlEMI Records Italy (Universal Music Italia). “BELLA MADONNINA” è un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai, che racconta di una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza modo di tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, in attesa che riaprisse la metropolitana. Una notte milanese diventa musica: la storia di “BELLA MADONNINA” di Tananai. Oggi venerdì 6 giugno 2025 segna l’uscita di “BELLA MADONNINA”, il nuovo singolo di Tananai, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com