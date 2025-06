Tananai pubblica il nuovo singolo Bella madonnina al via il tour estivo

Tananai torna con un nuovo brano che promette di conquistare il cuore dei fan: "Bella Madonnina" segna l'inizio di un emozionante tour estivo, partendo da Roma. Un inno leggero e coinvolgente, nato da un ricordo personale, pronto a far ballare e sorridere. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, questo singolo anticipa un'estate all'insegna di musica e emozioni. Non resta che lasciarsi trasportare dal suo ritmo contagioso.

Esce oggi Bella madonnina, il nuovo singolo di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records SrlEMI Records Italy (Universal Music Italia). Un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai, che racconta di una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza modo di tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, in attesa che riaprisse la metropolitana. Il dialogo, trasformato in canzone, si svolge su una composizione musicale elettronica fatta di pochi elementi, ma che proprio per questo risulta fresca e in linea con il percorso dell'artista.

