Tananai | “Dopo il primo Sanremo mi sono montato un po’ la testa Bella Madonnina? Non è solo una canzone estiva”

Dopo il suo memorabile debutto a Sanremo, Tananai si apre in un’intervista esclusiva su Fanpage, condividendo i retroscena di "Bella Madonnina" e il viaggio tra sogni, successo e amicizia. La sua musica, che nasce come svago ma si trasforma in lavoro, riflette la sua crescita artistica e personale. Scopri come ha affrontato la popolarità e quale ruolo hanno avuto gli amici nel sostenere il suo cammino. Continua a leggere per conoscere la sua storia.

Tananai ha pubblicato la canzone Bella Madonnina: a Fanpage ha spiegato come nasce, ma ha parlato anche del suo primo Sanremo, della musica come svago ma anche come lavoro, di come gli amici lo abbiano aiutato dopo i primi istanti di popolarità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tananai Primo Sanremo Bella

Tananai, Bella Madonnina racconta l’estate in città. Video - Bella Madonnina di Tananai non è la classica canzone pop, ma un racconto tratto da una storia vera, che ci porta nel cuore della notte milanese, tra ... donnesulweb.it scrive

Bella Madonnina, testo e significato del nuovo singolo di Tananai - Tananai pubblica "Bella Madonnina", un nuovo singolo che racconta un particolare ricordo di vita vissuta: testo e significato ... Lo riporta dilei.it

Tananai lancia “Bella Madonnina”: il nuovo singolo per un’estate di musica e divertimento - Tananai, al secolo Alberto Ramusino, presenta il nuovo singolo "Bella Madonnina", un brano fresco e personale che racconta un episodio di vita a Milano, anticipando il suo tour estivo. Secondo ecodelcinema.com

Tananai - SESSO OCCASIONALE (Sanremo 2022)