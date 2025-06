Tajani chiede di far luce su Alex Bonucchi morto in Algeria | convocato il console

Tajani sollecita chiarezza sulla tragica scomparsa di Alex Bonucchi, il giovane italiano di 25 anni deceduto in Algeria. La sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche e ancora poco chiare, ha scosso l’opinione pubblica e le istituzioni italiane. Convocato il console locale, l’obiettivo è fare piena luce su questa vicenda che ha lasciato un vuoto nel cuore di Nonantola e non solo.

Il 4 gennaio 2021, Alex Bonucchi, giovane tecnico italiano di 25 anni originario di Nonantola (Modena), ha perso la vita in circostanze tragiche mentre si trovava in Algeria per lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato folgorato da un cavo elettrico scoperto, collocato nei pressi della piscina dell'hotel dove soggiornava. Una morte assurda.

