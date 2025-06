Tailandia | Bangkok evento su sicurezza stradale espone tecnologie cinesi di guida smart

Durante la Settimana della sicurezza stradale in Thailandia, Bangkok si è trasformata in un palcoscenico di innovazione, con le case automobilistiche cinesi protagoniste di una mostra dedicata alle tecnologie di guida smart. Queste nuove soluzioni promettono di rivoluzionare la sicurezza e l’efficienza sulle strade, portando il futuro della mobilità ancora più vicino a noi. Per scoprire tutte le innovazioni, visita il video al seguente link: ...

Le case automobilistiche cinesi sono state protagoniste di una mostra tenutasi mercoledi' durante gli eventi per la Settimana della sicurezza stradale in Tailandia, presentando i loro ultimi modelli supportati da tecnologie e sistemi di guida intelligente leader a livello mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma624997462499742025-06-06tailandia-bangkok-evento-su-sicurezza-stradale-espone-tecnologie-cinesi-di-guida-smart Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: Tailandia Bangkok Evento Sicurezza

