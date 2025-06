Taglio del nastro per il nuovo distributore di sacchetti per la differenziata di Farra

Il 3 giugno a Farra di Soligo è stato un giorno importante: l'inaugurazione del nuovo distributore automatico di sacchetti per la differenziata, un passo avanti nel piano di miglioramento dei servizi di raccolta avviato da Savno nel 2020. Situato in Cal della Madonna, questo innovativo punto di distribuzione rappresenta un impegno concreto per promuovere la sostenibilità e facilitare la raccolta differenziata tra i cittadini. Un passo importante verso un futuro più verde e consapevole.

