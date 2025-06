Tagliare i corni dei rinoceronti per salvarli dai bracconieri funziona ma fino a un certo punto

Il bracconaggio dei rinoceronti rappresenta una minaccia grave per questa specie in via di estinzione. Anche se il taglio dei corni può sembrare una soluzione efficace, i risultati a lungo termine evidenziano limiti e rischi. Scopriamo insieme i pro e i contro di questa strategia e le alternative che potrebbero salvare realmente questi magnifici animali. Continua a leggere.

Un nuovo studio a lungo termine condotto in Sudafrica dimostra che la rimozione preventiva dei corni dei rinoceronti può davvero ridurre il bracconaggio. Ma non è la panacea e il rischio di effetti collaterali rimane alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

