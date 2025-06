Taccier è la nuova app per la ricerca di lavoro più scaricata | come funziona e chi c’è dietro

Scopri Taccier, l’app rivoluzionaria che sta conquistando il mercato del lavoro: più scaricata e innovativa, cambierà il modo di cercare e offrire opportunità. Con un approccio diverso da LinkedIn, dove sono le aziende a cercare i candidati, Taccier sfrutta tecnologie avanzate per connettere in modo rapido e efficace. Dietro questa piattaforma c’è una squadra all’avanguardia, pronta a ridefinire il futuro del recruiting. Vuoi sapere come funziona? Continua a leggere.

Non sono più le persone a contattare le aziende, ma il contrario. Taccier è una sorta di LinkedIn più asciutta e senza componente social.

