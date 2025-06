Tablet e smartphone Cresce l’allarme per i più piccini

L'uso smodato di tablet e smartphone tra i più piccoli desta crescente preoccupazione: non solo si registrano problemi comportamentali, difficoltà di apprendimento, e disturbi del linguaggio, ma anche un allarmante aumento dei ricoveri in Neuropsichiatria Infantile, cresciuti fino al 180% in poco più di dieci anni. I dati – spiega Simona Chiodo, Direttrice della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda ASL di Bologna – indicano un aumento…

Non solo problemi di comportamento, difficoltà di apprendimento, disturbi del linguaggio e dell’attenzione, isolamento. Tra gli effetti negativi sui bambini dell’uso eccessivo di tablet e telefonini anche l’aumento fino al 180% dei ricoveri in Neuropsichiatria Infantile in poco più di un decennio. "I dati – spiega Simona Chiodo, Direttrice della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda ASL di Bologna – indicano un aumento dei quadri psicopatologici, anche con caratteristiche qualitative. Oltre all’incremento quantitativo, c’è un abbassamento dell’età d’esordio con manifestazioni cliniche particolarmente complesse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tablet e smartphone. Cresce l’allarme per i più piccini

