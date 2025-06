Sviluppare lo spirito critico per riuscire a orientarsi in un presente complesso

In un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione, sviluppare uno spirito critico diventa essenziale per orientarsi con consapevolezza nel presente. A Firenze, questa sfida si unisce alla volontà di creare un futuro migliore, grazie a partnership che durano nel tempo e che promuovono valori condivisi. Come sottolinea Claudio Levorato, Presidente di Rekeep, la collaborazione con “Cronisti in classe” è un esempio di come l’impegno condiviso possa illuminare la strada verso una società più informata e responsabile.

FIRENZE Sono passati dieci anni da quando Rekeep, principale impresa italiana attiva nel facility management, ha deciso di affiancare “Cronisti in classe” e gli ottimi risultati in termini di partecipazione di quest’ultima edizione "rendono la nostra azienda – commenta il Presidente del Gruppo, Claudio Levorato - ancora più convinta della sua importanza. È una delle collaborazioni più durature che abbiamo avviato, ma resta tra le più attuali – prosegue Levorato – specialmente in un momento storico come questo". In un decennio il mondo è cambiato profondamente, ma il valore del progetto resta immutato, anzi cresce, in un’epoca in cui il ruolo dell’informazione è centrale e la formazione di cittadini consapevoli diventa sempre più urgente, per affrontare sfide come le fake news o un buon uso dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sviluppare lo spirito critico per riuscire a orientarsi in un presente complesso"

