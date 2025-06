Supernova Festival – Prima Edizione 14-15 Giugno 2025 – Parco Carolina Caserta

Preparati a vivere l’estate nel modo più esplosivo: il Supernova Festival debutta il 14 e 15 giugno 2025 al Parco Carolina di Caserta, portando musica, energia e emozioni indimenticabili. Con performance di artisti come Naska, Etta, Giorgio Poi e molti altri, questa prima edizione promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Non perdere l’occasione di scatenarti sotto il cielo campano!

Sabato 14 giugno suoneranno Naska, Etta e Candizioland (DJ Set), mentre domenica 15 giugno si esibiranno Giorgio Poi, Fitness Forever, Altea, Clavdio, Psychè e Masamasa. Stiamo entrando nel pieno dell'estate e anche quest'anno in Campania è tempo di Festival. Grandi le aspettative su Caserta per la prima edizione del Supernova Festival, una due giorni di

