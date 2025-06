Superlega antitrust spagnola apre un’indagine per possibile abuso di potere della Uefa As

L'ombra della Superlega si allunga sulla scena calcistica europea: l'antitrust spagnola, Cnmc, ha deciso di aprire un'indagine sulla UEFA, sospettata di aver abusato del suo potere nell'accordo con nove club usciti dalla Superlega, tra cui Inter e Milan. Questa mossa potrebbe segnare un punto di svolta nel modo in cui vengono gestiti i rapporti tra istituzioni e club di vertice. La vicenda promette di rivoluzionare gli equilibri del calcio continentale.

L’antitrust spagnola Cnmc (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza), ha deciso di aprire un’indagine sulla Uefa per l’accordo tra la Federcalcio e nove club che sono usciti dalla Superlega (tra i quali anche Inter e Milan). L’antitrust spagnola apre un’indagine sulla Uefa e l’accordo con nove club post-Superlega. Come riportato da As: La Cnmc sta indagando sulla Uefa per possibili comportamenti che violano gli articoli 1 e 2 della legge sulla concorrenza e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (S001721). L’organismo avrebbe infatti limitato la concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Superlega, antitrust spagnola apre un’indagine per possibile abuso di potere della Uefa (As)

