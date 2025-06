Suor Maria Laura Mainetti uccisa a coltellate da tre ragazzine | 25 anni fa l’omicidio a Chiavenna

Sono passati 25 anni da quel tragico giorno a Chiavenna, quando suor Maria Laura Mainetti fu uccisa a coltellate da tre ragazzine. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità e il ricordo di una religiosa dedicata agli altri, beatificata nel 2019. Oggi, in suo onore, si celebrano momenti di preghiera e riflessione: un’occasione per ricordare il suo coraggio e il suo esempio di fede e altruismo.

Chiavenna (Sondrio) – Un quarto di secolo. Oggi ricorre il 25° anniversario del delitto di suor Maria Laura Mainetti, uccisa a coltellate da tre ragazzine il 6 giugno del 2000 e beatificata nella stessa data 4 anni fa. In questi giorni sono stati diversi i momenti di incontro e preghiera per prepararsi alle celebrazioni in ricordo della religiosa delle Figlie della Croce che oggi si apriranno alle 10 con la Santa Messa nella Collegiata di San Lorenzo a Chiavenna, presieduta da monsignor Luciano Capelli, nativo di Tirano, Vescovo emerito di Gizo (Isole Salomon) e animata dalle suore Figlie della Croce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it