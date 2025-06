Suo figlio è in carcere servono 120mila euro | finto carabiniere truffa donna di 87 anni

Una truffa crudele colpisce un’anziana di 87 anni: un falso carabiniere ha telefonato, chiedendo 120.000 euro per un presunto figlio in carcere. La donna, sotto choc, si trova ora ad affrontare questa terribile frode. Le autorità stanno analizzando le telecamere della zona, sperando di catturare il colpevole e prevenire ulteriori truffe simili. È fondamentale sensibilizzare sui rischi delle truffe telefoniche e proteggere le persone più vulnerabili.

Il malvivente ha telefonato all’anziana fingendosi un militare. Vittima sotto choc, si cercano indizi dalle telecamere in zona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Suo figlio è in carcere, servono 120mila euro”: finto carabiniere truffa donna di 87 anni

