Summit Provincia Anas e Comuni | interventi sulle SS 753 e 754 E cavalcavia ormai pronto

Dal 9 giugno, Cernusco Lombardone si prepara a una svolta: al termine dei lavori sul cavalcavia ferroviario, si procederà con il rifacimento della strada provinciale 54, garantendo sicurezza e modernità. Questa operazione, frutto di un intenso summit tra Anas, Provincia e Comuni, rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità locale. Il programma d’intervento promette di trasformare le infrastrutture, portando benefici concreti a residenti e pendolari.

Da lunedì 9 giugno, al termine degli interventi strutturali al cavalcavia ferroviario, si svolgeranno le attività di completamento delle opere sulla strada provinciale 54 a Cernusco Lombardone, con la finitura e la stesa di nuovo asfalto. Come annunciato dalla Provincia, il programma d’intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Summit Provincia, Anas e Comuni: interventi sulle SS 753 e 754. E cavalcavia ormai pronto

In questa notizia si parla di: Provincia Interventi Cavalcavia Summit

Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro” - Poste Italiane continua il suo impegno per il miglioramento dei servizi in provincia di Arezzo con il "Piano Decoro".

Summit Provincia, Anas e Comuni: interventi sulle SS 753 e 754. E cavalcavia ormai pronto - Il punto sui lavori lungo le due strade tra lago e Valsassina. A Cernusco sono invece in dirittura d'arrivo le opere al cavalcavia lungo la SP 54 ... Riporta leccotoday.it

I cavalcavia vengono passati ai raggi X - Il Comune di Cesano Maderno aderisce al progetto della Provincia di Monza e Brianza ... la sicurezza delle infrastrutture e a pianificare interventi di manutenzione. La “scoperta“ del grave ... Secondo ilgiorno.it

Provincia Terni, 28 milioni per strade e cavalcavia - (ANSA) - TERNI, 26 GEN - Oltre 28 milioni di euro: questa la cifra messa sul piatto dalla Provincia di Terni con la progettazione 2022-2026 degli interventi sulle infrastrutture viarie di ... Riporta ansa.it

Enna. Blitz antimafia: 30 arresti, sventato un omicidio