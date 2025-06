Summertime 40 concerti accendono l' estate alla Casa del Jazz

L’estate prende vita alla Casa del Jazz con Summertime, la rassegna che dal 5 giugno al 9 agosto trasforma ogni serata in un viaggio musicale indimenticabile. Con 40 concerti tra artisti emergenti e icone del jazz internazionale, questa iniziativa promette di accendere le notti estive con suoni vibranti e atmosfere uniche. Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica, della passione e dell’innovazione. Non perdere l’occasione di immergerti in questa celebrazione del jazz contemporaneo!

Dal 5 giugno al 9 agosto ritorna Summertime, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz. Due mesi durante i quali si esibiranno le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale, dalle stelle emergenti alle nuove tendenze (New Waves).

