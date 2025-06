sulla grande nigeria del gruppo grimaldi sequestrata cocaina dalle autorità belghe

Una scoperta choc scuote il settore marittimo: quasi 550 chili di cocaina sono stati sequestrati nel porto di Anversa, nascosti in un container di riso proveniente dal Paraguay, con i sigilli rotti e forse occultati durante la navigazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti e sulle rotte della criminalità internazionale, dimostrando quanto sia cruciale intensificare i controlli per tutelare la legalità e la sicurezza globale.

