Suerenalotto | nessun 6 ma la provincia di Latina festeggia un 5 da quasi 20mila euro

La fortuna sorride ancora al Lazio, anche senza un 6 nell’ultima estrazione del Superenalotto. La provincia di Latina ha infatti celebrato un emozionante 5 da quasi 18 mila euro, portando gioia e speranza tra i giocatori locali. Un colpo di fortuna che dimostra come anche una singola vittoria possa cambiare la giornata: e chissà che non siano solo l’inizio di una serie di grandi vincite...

Nessun 6 nell’ultima estrazione del Superenalotto ma il Lazio festeggia due 5 che hanno fruttato quasi 35mila euro. E proprio nell’ultimo concorso, quello di giovedì 5 giugno, la fortuna ha sorriso anche alla provincia pontina. Come riporta Agipronews, infatti uno dei due 5 da 17.861,18 euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Suerenalotto: nessun 6, ma la provincia di Latina festeggia un 5 da quasi 20mila euro

