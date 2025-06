Sueli si lancia dal quarto piano per salvarsi dalle fiamme e muore il compagno trovato al bar | è accusato di omicidio

Una tragedia che scuote Milano: Sueli Leal Barbosa, donna di 48 anni, si è lanciata dal quarto piano per salvarsi dalle fiamme in un incendio devastante. Tuttavia, le indagini rivelano una verità agghiacciante: la sua morte non sarebbe stata un incidente, ma il risultato di un atroce piano criminale. La scena si infittisce di mistero e responsabilità, con il compagno ora accusato di omicidio, gettando nuova luce sul dramma che ha sconvolto una comunità intera.

La morte di Sueli Leal Barbosa, la donna di 48 anni che a Milano è morta lanciandosi dal quarto piano per sfuggire all'incendio scoppiato nella sua casa, non sarebbe un incidente. Sueli è stata vittima di un piano preciso: il rogo è stato innescato da chi poi è uscito, ha chiuso a chiave la porta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sueli si lancia dal quarto piano per salvarsi dalle fiamme e muore, il compagno trovato al bar: è accusato di omicidio

