Sueli morta intrappolata nel rogo a Milano fermato il compagno Le incongruenze di Micheal e le due versioni sulla porta chiusa a chiave

Una tragedia sconvolge Milano: Sueli Morta intrappolata nel rogo di un appartamento, mentre il suo compagno Michael S.P. si presenta senza spiegazioni al bar, lasciando dietro di sé molte incongruenze. Le due versioni contrastanti sulla porta chiusa a chiave e gli interrogativi sul suo comportamento sollevano più dubbi che certezze. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, e le indagini sono appena all'inizio.

Milano, 5 giugno 2025 – Poco dopo l’una, Michael S.P. è entrato al bar «Caffè degli artisti» di viale Abruzzi 23, si è avvicinato al bancone e ha ordinato una birra, per poi uscire. Negli stessi minuti, il primo mezzo dei vigili del fuoco è arrivato a sirene spiegate a circa cinquecento metri da lì – probabilmente passando davanti al quarantacinquenne brasiliano – per tentare di salvare la vita alla compagna connazionale Sueli Barbosa Leal, chiusa nel bilocale in cui i due convivevano al civico 64 della stessa strada. Un bilocale reso incandescente da un incendio divampato troppo rapidamente per far pensare a un cortocircuito o in generale a un evento accidentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sueli morta intrappolata nel rogo a Milano, fermato il compagno. Le incongruenze di Micheal e le due versioni sulla porta chiusa a chiave

In questa notizia si parla di: Sueli Milano Morta Intrappolata

Sueli Leal Barbosa, chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano - Il tragico incendio di Viale Abruzzi ha sconvolto Milano, portando via Sueli Leal Barbosa, una donna brasiliana di 48 anni, nel disperato tentativo di salvarsi.

Sueli morta intrappolata nel rogo a Milano, fermato il compagno. Le incongruenze di Micheal: le due versioni sulla porta chiusa a chiave - Dramma in viale Abruzzi, il 45enne brasiliano è stato sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato e incendio doloso. L'uomo non ha confessato ... Segnala ilgiorno.it

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una. Secondo ilmessaggero.it

Chi era Sueli Barbosa, l’infermiera morta nell’incendio a Milano: lascia un figlio di 10 anni - Brasiliana, madre di un bambino di 10 anni, lavorava a Milano nel settore sanitario. Una vita dedicata al figlio e al lavoro, finita tragicamente tra ... affaritaliani.it scrive