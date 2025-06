Sueli Leal Barbosa si è lanciata dalla finestra per salvarsi da un incendio fermato il compagno | gli indizi a suo carico

Una tragedia che scuote la comunità: Sueli Leal Barbosa si è lanciata dalla finestra per sfuggire a un incendio domato dai vigili del fuoco, ma le indagini puntano il dito sul suo compagno. Fermato e sotto interrogatorio, Michael Sinval Pereira potrebbe aver agito con dolo, alimentando dubbi e sospetti. La vicenda si infittisce di mistero e dolore, lasciando aperti molti interrogativi sul reale movente di questa drammatica vicenda.

Sueli Leal Barbosa si è lanciata dalla finestra per salvarsi da un incendio in casa. I vigili del fuoco non escludono il dolo. Fermato il compagno della donna. A condannare a morte tra le fiamme Sueli Leal Barbosa potrebbe essere stato il compagno Michael Sinval Pereira. Il quarantacinquenne brasiliano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per incendio doloso e omicidio volontario aggravato dopo un interrogatorio in Questura durato alcune ore. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sueli Leal Barbosa si è lanciata dalla finestra per salvarsi da un incendio, fermato il compagno: gli indizi a suo carico

Sueli Leal Barbosa, chi era la donna morta nell’incendio del suo appartamento in viale Abruzzi a Milano - Il tragico incendio di Viale Abruzzi ha sconvolto Milano, portando via Sueli Leal Barbosa, una donna brasiliana di 48 anni, nel disperato tentativo di salvarsi.

