Sueli Barbosa morta per salvarsi dal rogo il compagno Michael Pereira | Ho gettato una sigaretta sul tappeto volevo farle un dispetto Perché gli inquirenti non gli credono

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità: Sueli Barbosa, morta nel tentativo di salvare il suo compagno Michael Pereira, dopo aver gettato una sigaretta sul tappeto per un gesto maldestro. Le autorità indagano su una vicenda intricata, dove il sospetto di menzogne e versioni contrastanti solleva domande inquietanti. La verità emerge tra retroscena e silenzi, mentre il mistero si infittisce: cosa ha realmente portato a questa drammatica conclusione?

Non ha «manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza» e ha modificato ripetutamente «la sua versione» con «menzogne», alterando dettagli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sueli Barbosa morta per salvarsi dal rogo, il compagno Michael Pereira: «Ho gettato una sigaretta sul tappeto, volevo farle un dispetto». Perché gli inquirenti non gli credono

