Sucic firma con l’Inter e poi in campo nella goleada della Croazia!

Petar Sucic, fresco acquisto dell’Inter, ha debuttato con la sua nazionale nella brillante vittoria della Croazia contro Gibilterra, finita 7-0. Un esordio promettente per il giovane talento, che ha giocato un tempo in una gara dominata dalla squadra di Dalic. Questa vittoria mette in evidenza le ambizioni croate e l’attesa di vedere Sucic crescere nel contesto internazionale. La strada verso i Mondiali del 2026 si fa sempre più entusiasmante.

La Croazia vince 7-0 contro Gibilterra nella gara di esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il neo interista Sucic ha giocato un tempo. VITTORIA LARGHISSIMA – La Croazia di Petar Sucic, neo acquisto dell’Inter, esordisce fuori casa sul campo di Gibilterra nelle partite di qualificazione per i Mondiali del 2026. I croati di Dalic se la vedranno successivamente contro Repubblica Ceca, Montenegro e Far Oer. Non c’è partita all’Estadio Algarve, perché la nazionale croata è di un altro livello e vince con tantissimi gol di scarto. Già nel primo tempo, la Croazia chiude i giochi dilagando con i gol di Pasalic, Budimir, che chiudono la prima frazione di gioco sul 2-0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sucic firma con l’Inter e poi in campo nella goleada della Croazia!

