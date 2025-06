Successo a Ciggiano per l’evento benefico a favore dell’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria

Un pomeriggio di generosità e calore ha animato Ciggiano, dove domenica 1 giugno si è svolto un grande pranzo benefico a favore dell’Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria. Grazie all’impegno della Pro Loco e della Filarmonica di Ciggiano, l’evento ha riscosso grande successo, dimostrando come la solidarietà possa unire una comunità in un progetto di speranza e inclusione. La giornata si è conclusa con un sorriso, ma il cuore…

Arezzo, 6 giugno 2025 – Una bella giornata all'insegna della solidarietà. Successo per l'evento benefico organizzato dalla Pro Loco e dalla Filarmonica di Ciggiano a favore dell'Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria. Si è trattato di un pranzo di beneficenza che si è tenuto domenica 1 giugno presso i locali della Filarmonica di Ciggiano il cui ricavato è stato destinato all'Associazione Ragazzi Speciali onlus – La Conserveria per l'acquisto di un Food Truck. Un contributo che servirà per portare ovunque i propri valori e prodotti.

