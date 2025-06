Su quel bosco di 25mila mq che verrà abbattuto poteva sorgere anche un supermercato

In un contesto in cui lo spazio urbano si amplia e le esigenze di sviluppo crescono, il bosco di 25mila mq nell’area dell’ex caserma IV Novembre rappresentava un importante patrimonio naturale. Tuttavia, come ha spiegato l’assessore Marco Lamperti, quell’area era già prevista per un uso terziario commerciale, aprendo uno spiraglio tra conservazione e progresso. Ma cosa sceglieremo di valorizzare nel nostro futuro?

"Il bosco che sorge nell'ex area della caserma IV Novembre era comunque destinato a diventare area di terziario commerciale". A parlare è l'assessore Marco Lamperti che questa mattina, venerdì 6 giugno, nella sede del Pd, ha incontrato i giornalisti per fare il punto della situazione sul tema.

