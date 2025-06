Su Israele un sondaggio tendenzioso come tanta opinione pubblica

Il recente sondaggio di Only Numbers, pubblicato da La Stampa, solleva un acceso dibattito sull’opinione pubblica italiana riguardo alla crisi a Gaza. Con opzioni di risposta che sembrano fortemente polarizzate, emerge un quadro che riflette più che una reale opinione il modo in cui l’informazione e le percezioni vengono plasmate. È fondamentale analizzare criticamente questi dati per comprendere davvero cosa pensano gli italiani e come si formano le loro convinzioni.

Al direttore - Dal sondaggio di Only Numbers pubblicato ieri dalla Stampa, apprendiamo che secondo un italiano su due “a Gaza è genocidio”. Poi leggiamo che le opzioni a disposizione degli intervistati erano esclusivamente le seguenti: è genocidio; è una ritorsione esagerata e forse sbagliata di Israele per la carneficina del 7 ottobre ma non parlerei di genocidio; è la giusta vendetta di Israele per la carneficina del 7 ottobre (riecheggia qui il “vendicativo Dio di Israele” che ha nutrito tanto antigiudaismo e antisemitismo cattolico: brividi). Quale scelta rimane a chi non si riconoscesse in nessuna di quelle tre opzioni, e cioè non ritenesse Israele colpevole comunque, quindi né genocida né smisurato nelle reazioni né vendicativo? A chi pensa che Israele stia conducendo una guerra di sopravvivenza per disarmare i terroristi di Hamas tuttora spadroneggianti a Gaza? Ah sì, c’è il solito “non sa, non risponde”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Su Israele un sondaggio tendenzioso, come tanta opinione pubblica

In questa notizia si parla di: Israele Sondaggio Tendenzioso Tanta

Il sostegno per Israele è ai minimi storici in Europa: in Italia i giudizi più negativi. Il sondaggio YouGov - Il sostegno per Israele in Europa è ai minimi storici, e l'Italia si distingue con i giudizi più negativi.

Il sostegno per Israele è ai minimi storici in Europa: in Italia i giudizi più negativi. Il sondaggio YouGov - È quanto emerge dall'indagine condotta in sei Stati europei (Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Germania e Danimarca): meno di un quinto degli intervistati ha un'opinione favorevole su Israele l ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Israele: sondaggio, cresce la partecipazione a proteste - Lo rivela un sondaggio curato dal 'The Israeli Voice Index' per il think-tank 'Israel Democracy Institute' (Idi) secondo cui il tasso complessivo è composto dal 23% tra gli israeliani ebrei e l ... Secondo ansa.it

Israele: sondaggio,solo il 19% soddisfatto del governo Netanyahu - E' quanto emerso da un sondaggio di opinione curato dal free ... secondo il 52% essa indebolisce Israele, mentre il 26%ritiene che essa lo rafforzi. In questo clima di preoccupazione si inserisce ... Come scrive ansa.it