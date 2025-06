Stupro dopo la discoteca | chiesti più di 8 anni per due pallanuotisti

Una vicenda sconvolgente scuote l’ambiente sportivo e civile: dopo un episodio avvenuto in una discoteca, due talentuosi pallanuotisti sono stati richiesti condanne superiori agli otto anni. La loro storia, fatta di successi e ambizioni, si scontra ora con le accuse di grave abuso. La giustizia si pronuncerà presto, ma questo caso solleva ancora una volta il difficile dibattito sulla tutela e sicurezza delle vittime.

Otto anni e due mesi, e otto anni e sei mesi: queste, come riferisce l'agenzia Ansa, le due condanne chieste dalla pm Gabriella Dotto nei confronti di due studenti universitari, pallanuotisti che hanno giocato in A1 militando anche nelle giovanili della nazionale, accusati di aver abusato di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Stupro dopo la discoteca: chiesti più di 8 anni per due pallanuotisti

