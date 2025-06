Studio e smart working | a Calci inaugurata una nuova aula studio

L’inaugurazione della nuova aula studio a Calci rappresenta un importante passo avanti per supportare studenti e professionisti in cerca di spazi efficienti e confortevoli. Questo innovativo ambiente, pensato per favorire studio e smart working, sarà aperto ufficialmente lunedì 9 giugno, offrendo un punto di riferimento strategico per la comunità locale: un luogo dove conoscenza e produttività si incontrano, alimentando il talento e la crescita personale e professionale.

Aprirà ufficialmente lunedì 9 giugno l'aula studio comunale, realizzata dal comune di Calci e che sarà a disposizione di studenti e studentesse della Valgraziosa e dei territori circostanti, così come di lavoratori e lavoratrici che, saltuariamente, avessero bisogno di una postazione per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Studio e smart working: a Calci inaugurata una nuova aula studio

In questa notizia si parla di: Studio Calci Aula Smart

