Studenti stufi dei container La Provincia si dia una mossa

Gli studenti di Piacenza sono stanchi dei container che tardano ad arrivare e delle promesse non mantenute dalla Provincia. Questa mattina, il Blocco Studentesco ha esposto uno striscione davanti ai parcheggi di viale Malta, chiedendo con forza un intervento immediato. La loro protesta denuncia un problema ormai insostenibile: è ora che le istituzioni si diano una mossa per ascoltare le esigenze dei giovani e risolvere la questione.

“Provincia rimandata a settembre!”, è questo il testo dello striscione affisso stamattina dai militanti del Blocco Studentesco, di fronte ai container del parcheggio di viale Malta. «Abbiamo deciso di fare questo blitz per denunciare i ritardi e le promesse mancate della Provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Studenti stufi dei container. La Provincia si dia una mossa»

