Studenti-reporter A caccia di notizie per scrivere il giornale e raccontare l’attualità

Studenti reporter in erba, pronti a catturare l’attualità e a raccontare il mondo con occhi freschi e curiosi. In questa avventura chiamata “Cronisti in classe”, giovani talenti esplorano la cronaca in presa diretta, vivendo un’esperienza unica di scoperta e imparare. La XXIII edizione si conclude, lasciando un patrimonio di storie autentiche e sguardi nuovi, pronti a ispirare il futuro del giornalismo. E questo fascicolo raccoglie le…

FIRENZE La cronaca in presa diretta vista e raccontata con gli occhi e la curiosità di esplorare il mondo che solo le ragazze e i ragazzi che si stanno affacciando alla vita possono avere. E' solo una delle tante opportunità offerte da Cronisti in classe, il progetto proposto dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – che vede concludersi la XXIII edizione. E questo fascicolo raccoglie le esperienze delle scuole, il resoconto delle premiazioni organizzate da ciascuna redazione de La Nazione, ma anche le testimonianze e i racconti dei protagonisti, di sponsor, partner e sostenitori.

