Studenti reggini in Grecia con l’Erasmus Plus capofila il Gal Terre Locridee

Gli studenti reggini in Grecia con l’Erasmus Plus, capitanato dal Gal Terre Locridee, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile all’insegna di cultura, innovazione e crescita personale. Questi giovani si sono immersi in dieci luoghi straordinari, arricchendo il loro percorso formativo e aprendo nuove prospettive professionali e culturali. Un’opportunità unica che testimonia l’importanza della collaborazione internazionale e dello scambio interculturale nel nostro territorio.

E' stata un'esperienza preziosa quella dell’Erasmus Plus, che vede capofila il Gal Terre Locridee e il coordinamento in Grecia di Myth Euromed ed ha portato 60 studenti reggini e cinque docenti in dieci luoghi della cultura e dell’innovazione, in ambito turistico, culturale e imprenditoriale ad. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Studenti reggini in Grecia con l’Erasmus Plus, capofila il Gal Terre Locridee

In questa notizia si parla di: Studenti Reggini Grecia Erasmus

Giornata della legalità in memoria di Bruno Ielo con gli studenti reggini - Giornata della Legalità in ricordo di Bruno Ielo, dedicata agli studenti reggini. “Gli uomini passano, le idee restano.

Sessanta studenti reggini hanno completato un’esperienza formativa in Grecia con l’Erasmus Plus, grazie al Gal Terre Locridee. Conseguiti gli attestati, ora è possibile partecipare al nuovo bando per il prossimo tirocinio, con scadenza il 30 giugno Partecipa alla discussione

Sessanta studenti reggini in Grecia con l’Erasmus Plus: consegnati gli attestati - Sessanta studenti reggini hanno completato un’esperienza formativa in Grecia con l’Erasmus Plus, grazie al Gal Terre Locridee. Conseguiti gli attestati, ora è possibile partecipare al nuovo bando per ... Segnala citynow.it

Quaranta studenti calabresi in Erasmus Plus ad Atene per un’esperienza formativa tra cultura e imprenditorialità - Prosegue la mobilità promossa dal Gal Terre Locridee nell’ambito dell’Erasmus Plus, con l’arrivo ad Atene di altra quaranta studenti reggini, provenienti dal ... “Behind the Scenes”, coordinato in ... Si legge su telemia.it

Erasmus Plus. Altri 40 studenti ad Atene per un’esperienza formativa - Prosegue la mobilità promossa dal Gal Terre Locridee nell’ambito dell’Erasmus Plus, con l’arrivo ad Atene di altra quaranta studenti reggini ... coordinato in Grecia da Myth Euromed ... Come scrive cn24tv.it

II Incontro pre-partenza studenti Erasmus + a.a.2019/2020