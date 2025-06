Studenti imprenditori inventano l’app per recensire le scuole E vincono un premio

In un mondo in costante evoluzione, l'innovazione nasce spesso dalla passione e dall'ingegno dei giovani. È il caso di Students’ Corner, il progetto fiorentino che ha conquistato il Trofeo EYE Toscana 2025 e un premio di 1.000 euro, dimostrando come le idee più brillanti possano plasmare il futuro dell’istruzione. La loro app rivoluzionaria per recensire le scuole si prepara a cambiare il modo in cui studenti e istituzioni interagiscono, aprendo nuove strade nel panorama educativo.

Firenze, 6 giugno 2025 - Students’ Corner si aggiudica il Trofeo EYE Toscana 2025 come migliore idea d’impresa dell’anno nel contest promosso da Artes Lab; ottiene anche il premio di 1.000 euro offerto dalla società benefit Coleliwork. A progettare l’idea di impresa vincitrice per la Toscana del percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab sono giovani studenti di Firenze: Sibilla Boncompagni, Alessia Carini e Gemma Losi del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli e Lorenzo Calonaci, Fabio Calsini, Lamine Fofana, Lapo Mastrantoni e Gabriel Pellecchia dell’Istituto “Russell Newton”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti imprenditori inventano l’app per recensire le scuole. E vincono un premio

