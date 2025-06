Studenti a lezione di primo soccorso

Gli studenti di Arezzo hanno concluso con entusiasmo il loro percorso di primo soccorso, dimostrando competenza e spirito di solidarietà. La festa di Bellosguardo ha celebrato mesi di impegno e formazione, unendo comunità e giovani in un'esperienza educativa fondamentale. Questi momenti rafforzano la consapevolezza civica e preparano i futuri cittadini a intervenire efficacemente in situazioni di emergenza, rendendo il territorio più sicuro e solidale per tutti.

Arezzo, 06 giugno 2025 – Si è tenuta ieri a Bellosguardo, nel comune di Cavriglia, la festa conclusiva del Progetto Oxy, iniziativa promossa dalla Misericordia di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno in sinergia con gli istituti scolastici del territorio, le amministrazioni comunali e le forze dell'ordine. L'evento ha rappresentato il momento culminante di un percorso educativo che ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni degli Istituti Comprensivi Dante Alighieri e Guglielmo Marconi, protagonisti di una mattinata interamente dedicata alla sensibilizzazione sui temi dell'emergenza sanitaria e del volontariato.

