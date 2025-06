Striscione per i referendum sul Ponte San Giuliano | Vota 5 sì

Questa mattina, gli studenti dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi di Venezia e Mestre hanno lanciato un forte messaggio dal ponte di San Giuliano: "Vota 5 sì" per i referendum sul futuro del nostro territorio. Un gesto simbolico che invita tutta la comunità a partecipare attivamente alle decisioni che ci riguardano. Ricorda, il tuo voto può fare la differenza: partecipa anche tu il 8 e 9 giugno!

Questa mattina, venerdì 6 giugno, intorno alle 10.30 gli studenti dell'Unione degli Universitari di Venezia e della Rete degli Studenti Medi di Venezia e Mestre hanno calato uno striscione dal ponte di San Giuliano, per sensibilizzare al voto per i referendum che si terranno l'8 e 9 giugno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Striscione per i referendum sul Ponte San Giuliano: «Vota 5 sì»

