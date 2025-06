Stretta Pornhub in Francia Daniele Novara | Era ora é strada giusta

La recente stretta di Pornhub in Francia segna un passo importante nella protezione dei minori e nella tutela della nostra società. Daniele Novara, pedagogista e punto di riferimento nel settore, ha elogiato questa iniziativa, definendola un segnale positivo e necessario. La legislazione francese, con verifiche dell’età più rigorose, dimostra come un impegno condiviso possa fare la differenza. Ora più che mai, è il momento di sostenere politiche che tutelino il futuro delle nuove generazioni.

Roma, 6 giu. (askanews) – “Il Governo francese ha preso la strada giusta. Finalmente un Paese ha deciso di creare un dispositivo legislativo per cui la verifica dell’età sui siti pornografici diventa un obbligo vincolante con verifiche serie piuttosto dell’ignobile click da parte dell’utente stesso”, lo ha affermato Daniele Novara, pedagogista, autore di best seller e direttore del CPP (Centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti), intervenendo sulla decisione francese di stringere le regole d’accesso ai siti pornografici. “Lo sappiamo tutti e tutte: l’attuale pratica finisce col consentire a un bambino o una bambina di 10, 11 anni l’accesso a contenuti per lui o lei sostanzialmente traumatici”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it