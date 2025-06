Street food e giostre torna la Dolce Fiera Oggi si parte con la Notte Bianca | dalle 19 stand laboratori e sfilate di moda Esposizione di Harley Davidson auto d’epoca e tuning

Da un quarto di secolo, la Dolce Fiera porta entusiasmo e tradizione nel cuore di Minerbio. Questa edizione speciale celebra 25 anni di festa, con street food, giostre, moda, esposizioni di Harley Davidson, auto d’epoca e tante sorprese. La notte bianca di oggi, a partire dalle 19, segnerà l’inizio di due giorni ricchi di eventi, divertimento e cultura, pronti a coinvolgere tutta la comunità. Non perdete l’appuntamento con questa grande celebrazione!

Un evento tanto atteso sta per animare il territorio di Minerbio, nella Bassa bolognese: torna la Dolce Fiera. Oggi e domani l’amministrazione comunale di Minerbio, a guida del sindaco Roberta Bonori, ha organizzato, in collaborazione con le associazioni del territorio e le attività commerciali, la tradizionale Dolce Fiera. Si tratta di un’edizione, questa, particolarmente speciale visto il raggiungimento del traguardo dei primi 25 anni. Da un quarto di secolo, dunque, la Dolce Fiera è un appuntamento imperdibile per cittadini minerbiesi e non, un’occasione per celebrare la cultura locale in un’atmosfera festosa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Street food e giostre, torna la Dolce Fiera. Oggi si parte con la Notte Bianca: dalle 19 stand, laboratori e sfilate di moda. Esposizione di Harley Davidson, auto d’epoca e tuning

