Strategie accordi e nomi | ecco l' Arezzo che spinge Donati Una mina vagante che sogna da sindaco

In un panorama politico in evoluzione, Arezzo si prepara a una sfida interessante: Donati, con la sua mina vagante, sogna di diventare sindaco. La sua lista civica si trasforma in una coalizione che potrebbe rivoluzionare gli equilibri locali. Se il confronto con i partiti sarĂ acceso, solo il tempo svelerĂ le vere intenzioni e gli sviluppi di questa alleanza inedita. Nel frattempo, questo progetto locale compie i suoi...

A guardarla bene non è piĂą una semplice lista civica ma una coalizione. Se sarĂ in contrasto con i partiti, come l'ha giudicata Stefano Tenti, uno dei papabili candidati a sindaco per il Comune di Arezzo, saranno i prossimi mesi a raccontarlo. Nel frattempo questo progetto locale compie i suoi.

