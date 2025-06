Straniero irregolare beccato nel Sannio | bloccato dalla Polizia

Nell’ambito delle operazioni di controllo della sicurezza, la Polizia di Benevento ha intercettato un extracomunitario irregolare nel Sannio, evidenziando l’impegno costante per tutelare l’ordine pubblico e la legalità. Un esempio di come le forze dell’ordine lavorino senza sosta per garantire un territorio più sicuro per tutti. La vicenda si inserisce in un quadro di azioni mirate a contrastare ogni forma di illegalità, affinché la nostra comunità possa sentirsi protetta e serena.

Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo della regolarità della permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale la Polizia di Stato di Benevento nella giornata di mercoledì 4 giugno scorso ha proceduto nei confronti di un cittadino della Costa d'Avorio irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale, nei confronti del quale era stato adottato dalla Commissione Territoriale di Caserta decreto di inammissibilità della domanda di protezione internazionale. Dopo le verifiche di rito nei confronti dell'uomo, rintracciato in provincia di Benevento da personale dell'Ufficio Immigrazione, veniva emesso decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria, dove veniva condotto da personale della Polizia di Stato in attesa dell'accompagnamento alla frontiera.

