Stranger Things – La quinta stagione ha già infranto un record di Netflix!

Stranger Things 5 sta già facendo parlare di sé, infrangendo un record di Netflix prima ancora della sua uscita. L’annuncio, rilasciato il 31 maggio, ha raccolto ben 250 milioni di visualizzazioni, dimostrando quanto questa serie sia amata dal pubblico. La suspense è alle stelle mentre ci avviciniamo all'ultima avventura nel mondo di Hawkins. Curiosi di scoprire cosa ci riserva questa stagione finale? Restate sintonizzati!

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è senza dubbio uno dei ritorni più attesi dell’anno su Netflix. Durante l’evento Tudum, la piattaforma di streaming ha svelato i dettagli sulle sue tre uscite, e nonostante il primo blocco di episodi sia ancora lontano, la serie ha già infranto un record per Netflix. Il video di annuncio della data di uscita, rilasciato il 31 maggio, ha generato ben 250 milioni di visualizzazioni su tutti i canali Netflix in soli quattro giorni (fonte: Variety). Questo numero sbalorditivo supera qualsiasi altro annuncio simile nello stesso periodo nella storia di Netflix, a dimostrazione di un hype senza precedenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things – La quinta stagione ha già infranto un record di Netflix!

In questa notizia si parla di: Netflix Stranger Things Quinta

Una miniserie sulla storia di Madonna in sviluppo a Netflix col produttore di Stranger Things - Madonna sta per tornare sotto i riflettori con una miniserie in sviluppo su Netflix, grazie alla collaborazione con Shawn Levy, il produttore di "Stranger Things".

Serie tv sci-fi Stranger Things 5, l'ultima stagione in tre parti: uscita streaming Partecipa alla discussione

Stranger Things 5, quando esce l'ultima stagione su Netflix? Date e orari - (Adnkronos) - L'attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things è quasi finita. La serie, prodotta da Netflix, sarà distribuita in tre volumi a novembre e dicembre 2025, culminando con il fi ... Riporta msn.com

Stranger Things 5, la data e l’ora di uscita dei nuovi episodi della serie su Netflix - Netflix ha annunciato le date e l'ora di uscita dei nuovi episodi di Stranger Things, divisi in tre appuntamenti diversi ... Si legge su fanpage.it

Stranger Things 5 uscirà in tre parti - Stranger Things 5 sarà suddivisa in tre volumi distribuiti tra novembre e dicembre 2025. Riconfermato tutto il cast ... Secondo sentieriselvaggi.it