Stranger things 5 | il trailer che ha battuto un record in quattro giorni

Il mondo di Stranger Things si prepara a vivere l’ultimo emozionante capitolo, e il trailer della quinta stagione ha già battuto ogni record in soli quattro giorni. Dopo tre anni di attesa, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserva il futuro a Hawkins. Tra anticipazioni, date di uscita e sorprese, questa stagione promette di essere la più memorabile di sempre. Scopriamo insieme tutti i dettagli per non perderti nulla!

La serie di successo Stranger Things si prepara a concludere il suo quinto capitolo, generando grande fermento tra i fan di tutto il mondo. Dopo tre anni dall’ultima stagione, l’attesa per il finale si sta intensificando, con date di uscita ufficiali che delineano un calendario preciso. Questo articolo approfondisce le ultime novità riguardanti la quinta stagione e i record raggiunti dal trailer di presentazione. date di uscita e calendario delle uscite. La prima parte della quinta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 novembre, seguita dalla seconda porzione prevista per il 25 dicembre, in occasione del Natale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things 5: il trailer che ha battuto un record in quattro giorni

