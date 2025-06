Stramaccioni promuove Chivu | Conosce l’Inter sa leggere il gioco e darà continuità Da giocatore mi colpiva questo di lui

Andrea Stramaccioni si esprime con entusiasmo sulla promozione di Cristian Chivu alla guida dell'Inter, sottolineando le sue qualità di lettura del gioco e capacità di garantire continuità. L’ex allenatore nerazzurro rivela come il difensore rumeno, già suo allievo in campo, abbia sempre dimostrato una visione tattica e una leadership che ora potrà trasmettere anche da allenatore. Ma cosa rende Chivu il candidato ideale per questa nuova sfida?

L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha commentato così la scelta dei nerazzurri di puntare su Chivu per la panchina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha commentato la scelta dell’ Inter di puntare su Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi. Il difensore rumeno è stato allenato dallo stesso Stramaccioni in nerazzurro. COM’ERA CHIVU DA CALCIATORE? – « Di solito un calciatore, anche di alto livello, è sempre molto concentrato su sé stesso e sulla sua prestazione. Cristian era invece sempre molto attento anche all’analisi collettiva, a una visione di squadra simile a quella degli allenatori ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni promuove Chivu: «Conosce l’Inter, sa leggere il gioco e darà continuità. Da giocatore mi colpiva questo di lui»

In questa notizia si parla di: Stramaccioni Chivu Inter Promuove

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Stramaccioni: “Inter spiazzata da Inzaghi, perché la scelta Chivu! L’ho allenato e vi dico che…” - Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport parla dell'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: ecco l'intervista ... Come scrive fcinter1908.it

Stramaccioni: Chivu, la scelta giusta per la Primavera dell'Inter - Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ha commentato la nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore della Primavera nerazzurra. Riporta dailyexpress.it

Chivu una scommessa: ora l'Inter lo aiuti con un grande mercato - È abbastanza ironico, e quindi perfettamente interista, considerare come in sei giorni il mondo nerazzurro si sia capovolto, passato com’è dal sognare di diventare campione d’Europa al dover incassare ... Da gazzetta.it

INTER SUPPORTERS ALLA PINETINA PARTE SECONDA