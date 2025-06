Stramaccioni | Inter spiazzata da Inzaghi | Chivu più adatto di Fabregas per il progetto

L'Inter si trova di fronte a una svolta strategica che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Stramaccioni, spiazzata da Inzaghi, e Chivu, ritenuto più adatto di Fabregas per il progetto nerazzurro, riflettono sulle scelte future. Con un passato condiviso tra lui e il romeno, l’allenatore vede in Chivu il leader ideale per consolidare la visione a lungo termine, mentre Cesc rappresenterebbe una rivoluzione diversa. La decisione definitiva potrebbe essere più vicina di quanto sembri.

Il tecnico ha guidato il romeno in nerazzurro tra il 2012 e il 2013: "Già allora aveva una visione simile agli allenatori. Per me è l'uomo giusto per proseguire il progetto iniziato con Simone: Cesc invece avrebbe portato la rivoluzione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stramaccioni: "Inter spiazzata da Inzaghi: Chivu più adatto di Fabregas per il progetto"

